Kolejne dni przyniosą nam powolny wzrost temperatury. Chociaż w środku tygodnia termometry pokażą miejscami zaledwie 17 stopni Celsjusza, w weekend będzie już zdecydowanie cieplej. Wyższe wartości przyniosą jednak powrót gwałtownej aury.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę w całym kraju spodziewane jest zmienne zachmurzenie. Jedynie na wschodzie może popadać przelotny deszcz do 1 litra na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 22 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w strefie brzegowej - silniejszy.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie nam umiarkowane i duże zachmurzenie. W ciągu dnia prognozowane są przelotne opady deszczu do 10 l/mkw. Na Wybrzeżu mogą wystąpić burze z 10-20 l/mkw. opadu i wiatrem rozwijającym w porywach prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 22 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niebo nad Polską będzie w piątek zachmurzone w małym i umiarkowanym stopniu. Na Podlasiu popadać może przelotny deszcz. Termometry pokażą od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza temperatury na okres 12-16.06 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurno. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Podlasiu do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr powieje z południowego wschodu.

W niedzielę w kraju zapanuje duże zachmurzenie. Niebo ma się przejaśniać, ale spadnie również przelotny deszcz do 10 l/mkw. Na wschodzie i w centrum Polski może zagrzmieć - w burzach wystąpią opady deszczu do 20 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna osiągnie od 23 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zmiennych.

Prognoza opadów na okres 12-16.06 ventusky.com

Autorka/Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl