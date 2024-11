Nadchodzące dni przyniosą nam kolejne zmiany w pogodzie. Po chwili pogodnego wytchnienia, jakie przyjdzie do Polski za sprawą wyżu, przyszły tydzień zapowiada się pochmurno. W drugiej połowie tygodnia popada śnieg, a na termometrach zobaczymy wtedy co najwyżej 4 stopnie Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak tłumaczył synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, pogoda w ciągu najbliższej doby w Polsce kształtowana będzie przez tylną część rozległego, silnego wyżu znad Ukrainy, w centrum którego ciśnienie wynosi 1037 hPa. Początkowo z południowego wschodu napływać będzie jeszcze chłodne powietrze polarne kontynentalne, jednak już w ciągu dnia, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju, zaznaczy się napływ nieco cieplejszego powietrza z południa Europy.

Pogoda na niedzielę

Rozpogodzeń w niedzielę należy spodziewać się zwłaszcza w zachodniej i południowej Polsce. W centrum czy na wschodzie pochmurno może być jednak przez cały dzień. Na termometrach zobaczymy od 2-3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5-6 st. C na Dolnym i Górnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W nadchodzącym tygodniu prognozowana jest dominacja układów niskiego ciśnienia. Z zachodu na wschód Polski przemieszczać się mają kolejne strefy frontów atmosferycznych. Na początku tygodnia pojawią się rozpogodzenia, to jednak w kolejnych dniach przeważać będzie duże zachmurzenie z opadami deszczu, a w drugiej połowie tygodnia również deszczu ze śniegiem.

Poniedziałek okaże się dość pogodny, jednak od zachodu nastąpi wzrost zachmurzenia do całkowitego. Może przelotnie popadać deszcz do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa i południowego zachodu.

We wtorek w prawie całym kraju zapanuje pochmurna aura z opadami deszczu do 2-5 l/mkw. Dość pogodnie i bez opadów będzie jedynie na Podkarpaciu. Termometry pokażą od 4-5 st. C na Suwalszczyźnie do 7-8 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na środę i czwartek

Środa przyniesie pochmurną aurę na przeważającym obszarze kraju, a w regionach północnych i wschodnich także słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 3-4 st. C na wschodzie kraju do 4-5 st. C na zachodzie. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Czwartek zapowiada się pochmurno, a we wschodniej Polsce mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 1-2 st. C na wschodzie kraju do 3-4 st. C na zachodzie i w centrum. Wiatr wiejący ze zmiennych kierunków okaże się słaby.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Autorka/Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl