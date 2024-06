Nadchodzące dni przyniosą nam odpoczynek od burz, ale także znaczne ochłodzenie - miejscami termometry pokażą zaledwie 15 stopni Celsjusza. Nad Polską utrzyma się pochmurna aura, zaś lokalnie może popadać deszcz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Wtorek przyniesie zmienne zachmurzenie z przelotnym deszczem do 5 litrów na metr kwadratowy. W Bieszczadach spodziewane są burze z opadem do 20 l/mkw. i porywami wiatru sięgającymi 60-70 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą od 17 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu, w strefie brzegowej okresami silniejszy.

Pogoda na środę i czwartek

W środę niebo nad Polską będzie zachmurzone w małym i umiarkowanym stopniu. Na Pomorzu popada przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Pomorzu do 22 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Również czwartek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 20 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek w całym kraju prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby.

Sobota w całym kraju zapowiada się pochmurno. W ciągu dnia popada przelotny deszcz. Termometry wskażą od 23 st. C na Podlasiu do 26 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje przeważnie z południowego wschodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl