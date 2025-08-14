Idzie spore ochłodzenie. Pogoda na pięć dni

14 sierpnia 2025, 15:13
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach

Najbliższe dni przyniosą dużą zmianę pogody. O ile w piątek miejscami może być 35-36 stopni, o tyle już w niedzielę maksymalna temperatura w Polsce ma wynieść 25 stopni. Upały pozwolą więc nam od siebie odpocząć, choć wciąż będzie ciepło.

Polska pozostaje pod wpływem pogodnego wyżu Julia, którego centrum zalega nad Białorusią. Z południa napływa szerokim strumieniem gorące powietrze zwrotnikowe, którego obszarem źródłowym jest północno-zachodnia Afryka.

Od północnego zachodu zaczyna jednak napierać płytka zatoka niżowa z frontem chłodnym, słabo aktywnym. Front wkroczyć ma nad Polskę w nocy z piątku na sobotę i przetaczać się nad krajem przez cały dzień. Zaznaczy się na ogół tylko większym zachmurzeniem kłębiastym, a opady pojawią się na północnym wschodzie kraju oraz w górach. Za frontem napłynie chłodniejsze powietrze polarne, które wleje się nad całą Polskę w niedzielę, niosąc ochłodzenie.

W poniedziałek kraj pozostanie w zatoce chłodu, pod kłębiącymi się chmurami, a w kolejnych dniach pogodny wyż znad południowej Europy ponownie pchać ma w nasz rejon kontynentu cieplejsze zwrotnikowe masy powietrza, których temperatura przekroczyć ma 25 stopni.

Pogoda na piątek

Piątek zapowiada się słonecznie, ale w ciągu dnia na północnym zachodzie kraju rozwiną się chmury kłębiaste, a w rejonie Zatoki Pomorskiej może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 33-34 st. C w centrum kraju, do miejscami 35-36 st. C na zachodzie. Powieje słabo i umiarkowanie z południa.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach

Pogoda na weekend

W sobotę zachmurzenie nad Polską będzie na ogół małe i umiarkowane - jedynie na północnym wschodzie kraju może być przejściowo duże i przynieść przelotne opady rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 23-24 st. C na Pomorzu i Warmii, przez 28 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z zachodu, skracający na północno-zachodni, będzie umiarkowany.

W niedzielę zachmurzenie się zwiększy - będzie umiarkowane i duże, a na północnym wschodzie kraju spodziewany jest przelotny deszcz do 5 l/mkw. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na południu. Powieje umiarkowanie z północnego zachodu.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, a na północnym wschodzie kraju znów może przelotnie popadać do 5 l/mkw. Temperatura osiągnie maksymalnie od 19 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Pomorzu. Wiatr z północy będzie umiarkowany.

Wtorek ma być pogodny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26-27 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach

