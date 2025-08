Antycyklon Ines przejmie stery. Jaką pogodę nam przyniesie?

W najbliższych dniach pogodę w Polsce będzie kształtował wyż Ines. Za jego sprawą napłynie gorące, zwrotnikowe powietrze znad Afryki. W weekend temperatura przekroczy 30 stopni.

Polska dostaje się pod wpływ pogodnego wyżu Ines, którego centrum przemieszcza się znad zachodniej Europy w kierunku środkowej. W czwartek układ ulokuje się nad Karpatami, a w kolejnych dniach nad Bałkanami. Ines zmieni cyrkulację powietrza z chłodnej północno-zachodniej na ciepłą południową. Od południowego zachodu zacznie coraz mocniej wnikać nad Polskę powietrze zwrotnikowe, płynące znad północno-zachodniej Afryki, podnoszące temperaturę do 30 stopni Celsjusza.

Najsilniejsze uderzenie fali gorąca nastąpić ma w niedzielę, gdy upał obejmie większą część kraju. Jednocześnie od północnego zachodu zacznie napierać chłodne powietrze polarne znad Atlantyku, formując front burzowy nad północną i północno-zachodnią Polską.

W poniedziałek strefa deszczu i burz mocniej wnikać ma w głąb kraju, choć front będzie miejscami wysychać, niosąc gwałtowne zjawiska, głównie w północno-wschodnich regionach.

Ciepłe masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego jednak nie ustąpią. W kolejnych dniach ponownie napierać mają na północ, dając szanse na prawdziwie letnią pogodę w Polsce w połowie miesiąca.

Prognozowane temperatury w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek. Dopisze pogodna aura

W czwartek spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubelskiej. Powieje wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Piątek zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum kraju, do 28 st. C miejscami na południu. Powieje wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na weekend. Będzie ponad 30 stopni

W sobotę dopisze pogodna aura. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na Podlasiu, przez 28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowy, jedynie na wschodzie kraju będzie północno-zachodni.

Na niedzielę prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, na północnym zachodzie i północy kraju wzrastające do dużego z opadami deszczu, których suma wyniesie do 10-30 litrów na metr kwadratowy. W tej części kraju mogą również wystąpić burze z gradem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 25 st. C na Podlasiu, przez 30 st. C w centrum kraju, do 33 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr południowo-wschodni, na zachodzie skręcający na północny, umiarkowany. W burzach będzie on silny.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Okresami popada deszcz o sumie do 5-10 l/mkw. Mogą również pojawić się burze. Na północnym wschodzie będą one gwałtowne, podczas nich może spaść do 30 l/mkw. Jedynie na południowym wschodzie nie powinno padać. Maksymalna temperatura nie przekroczy 24 st. C na Suwalszczyźnie, 26 st. C w centrum kraju i 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany, w burzach silny.

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl