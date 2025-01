Pogoda na 16 dni: zima wpadła do nas na krótko

Arktyczne powietrze, które napłynęło do Polski na sam koniec tygodnia, nie ma zamiaru długo u nas pozostać. Co prawda strumień tego zimna jest bardzo rozległy i dotarł aż do krajów położonych nad Morzem Śródziemnym, ale lada dzień inna masa powietrza - tym razem ciepła z zachodu - będzie napierać mocniej i wedrze się do naszej części Europy. Sprzyjać temu będzie wyż, którego centrum w poniedziałek będzie znajdować się nad Niemcami (patrz mapa).