Pogoda na 16 dni: raz tak, raz inaczej - żadnej stabilizacji

Zanim skończą się wakacje na termometrach znowu będzie prawie 30 stopni. Co jeszcze przyniesie nam sierpniowa aura? Sprawdź autorską, długoterminową prognozę pogody na 16 dni, przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W niedzielę wszyscy, w całej Polsce, odetchnęliśmy świeżym, chłodniejszym powietrzem, które na napłynęło do Polski po kilkudniowej fali gorąca. Podobnie będzie na początku tygodnia, bo nadal będziemy mieli do czynienia z umiarkowaną temperaturą, którą zapewni powietrze płynące od strony Skandynawii. Jego przemieszczanie się z północy do centrum kontynentu wspólnie umożliwiają wyż, którego centrum w poniedziałek będzie nad Danią oraz niż znajdujący się na północnym wschodzie Europy.

Warto jednak, w tej pogodowej układance, zwrócić uwagę także na strumień bardzo ciepłego powietrza, który będzie podążać z południa na zachód naszego kontynentu - on już niedługo, gdy tylko wyż zmieni swoje położenie, dotrze również do Polski (patrz mapa).

Sytuacja baryczna w Europie tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni

Na samym początku tygodnia będzie od 20 stopni Celsjusza na północy do 25 na południu, ale już w środę temperatura zbliży się do 30 stopni i to będzie najgorętszy dzień tygodnia. Później, w czasie weekendu zrobi się wyraźnie chłodniej - czasami będzie tylko 16, 17 stopni.

Następnie, w ostatnim tygodniu sierpnia ponownie zrobi się gorąco i przez kilka dni możemy spodziewać się temperatury sięgającej 26, 28 stopni. Inaczej natomiast, to znaczy chłodniej, zapowiada się przełom sierpnia i września - wtedy na termometrach będzie przeważnie od 17 do 23 stopni.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Autorka/Autor:Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl