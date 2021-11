Pogoda na 16 dni: początek większego ochłodzenia

W najbliższych dniach odczujemy napływ chłodniejszych niż dotychczas mas powietrza, ale do zimowej pogody jeszcze daleko, a termometry wskażą od 2-3 stopni Celsjusza na wschodzie do 8-9 na zachodzie. Większe ochłodzenie nastąpi tuż przed końcem listopada i wtedy nawet w ciągu dnia może być lekki mróz, zwłaszcza we wschodniej Polsce. Podobna temperatura, z niewielkimi wahaniami w górę lub w dół, utrzyma się również w pierwszych dniach grudnia.