Pogoda na 16 dni: ostatni podmuch jesiennego ciepła

Od wielu dni pogodą w naszej części Europy rządzi potężny wyż, który utrzymuje się na wschodzie kontynentu, a swoje centrum w poniedziałek będzie mieć nad Bałkanami. Jego położenie gwarantuje, że na początku tygodnia do Polski będzie płynąć ciepłe powietrze z południa i zanim z zachodu dotrze do nas inny wyż, widoczny nad Atlantykiem, wraz z chłodniejszą masą powietrza, to pogoda - jeszcze przez kilka dni - będzie dużo cieplejsza niż zwykle o tej porze roku (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Jak długo będzie ciepło?

Po weekendzie temperatura będzie wyższa niż do tej pory i w we wtorek na południu oraz na zachodzie kraju możemy liczyć aż na 19 stopni. Później, do soboty włącznie, też będzie ciepło jak na koniec października, bo do 16, 17 stopni. Następnie, od najbliższej niedzieli zacznie się ochłodzenie - wtedy najwyższa temperatura w Polsce nie będzie przekraczać 13 stopni, a najzimniej ma być na przełomie października i listopada, kiedy to na termometrach czasami zobaczymy zaledwie od 6 do 10 stopni.