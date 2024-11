Pogoda na 16 dni: nagłe i duże ocieplenie

Po kilku zimnych dniach teraz czeka nas raptowny wzrost temperatury. Co w pogodzie czeka nas do końca listopada i jak zacznie się grudzień? Czy wróci mróz? Sprawdź długoterminową prognozę temperatury na 16 dni, przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Przechodzący nad Polską w niedzielę ciepły front atmosferyczny postawił sobie za zadanie wyparcie z naszego kraju chłodnego powietrza i zastąpienie go zdecydowanie cieplejszym, które płynie w naszym kierunku z zachodu. Front związany jest z niżem, który właśnie przemierza północno-zachodnią Europę i kolejne dni spędzi nad Skandynawią wpychając do centrum kontynentu dość ciepłe - jak na koniec listopada - masy powietrza.

Pogoda na 16 dni

Przed nami duże ocieplenie i to już w poniedziałek - na zachodzie kraju będzie aż 13 stopni Celsjusza, a we wtorek temperatura osiągnie 10. st. C. Kolejne dni, a więc końcówka listopada, zapowiadają się nieco chłodniej, ale nie zimowo, bo na termometrach zobaczymy od 2 do 9 st. C.