Pogoda na 16 dni: do świąt na granicy jesieni z zimą

Pogoda na 16 dni

W najbliższych dniach zrobi się chłodniej. Najbardziej będzie to odczuwalne we wschodniej Polsce, gdzie temperatura wyniesie około zera stopni, a czasami ma być lekki mróz.

Później, na początku kolejnego tygodnia, czeka nas kilkudniowe ocieplenie i wtedy na termometrach zobaczymy nawet 6-7 st. C. Następnie, kilka dni przed świętami, ponownie napłynie do naszego kraju nieco chłodniejsze powietrze i na wschodzie będzie -1/0 st. C, a na zachodzie do 4-5 st. C. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.