Pogoda na 16 dni: czeka nas pierwsze spotkanie z zimą

Zanim zrobi się dużo zimniej niż teraz to jeszcze przez ponad tydzień temperatura będzie na podobnym poziomie do obecnej, bo wyże które rządzą teraz europejską pogodą na razie nie pozwolą na jakieś istotne zmiany. Na początku tygodnia będziemy więc nadal pod wpływem wyżów - jeden będzie mieć swoje centrum nad Irlandią, a drugi - nad Rosją. Jak pokazują prognozy, w kolejnych dniach dojdzie do połączenia - nad centrum Europy - tych dwóch obszarów wysokiego ciśnienia. Dla nas oznacza to jeszcze kilkudniową kontynuację obecnej pogody (patrz poniższa mapa).

Pogoda na 16 dni

W najbliższych dniach - do weekendu włącznie - temperatura będzie stabilna i przeważnie ma być od 5-6 stopni Celsjusza na wschodzie kraju do 10 st. C na zachodzie. Później, po 17 listopada, czeka nas większe ochłodzenie, nawet z lekkim mrozem w ciągu dnia. Stanie się to w trzeciej dekadzie miesiąca, gdy do Polski napłynie arktyczne powietrze z północy - wtedy termometry wskażą od około -1/0 st. C przy wschodniej granicy do 5-6 st. C na zachodzie oraz nad morzem.