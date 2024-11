IMGW ostrzega. Silny wiatr na północy i południu kraju

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W części Polski czwartek przyniesie silne podmuchy wiatru, miejscami rozwijające prędkość do 85 kilometrów na godzinę. Miejscami niebezpiecznie może być aż do północy.

Ostrzeżenia IMGW - silny wiatr

małopolskim , w powiatach: suskim, wadowickim, oświęcimskim. Tam niebezpiecznie będzie do czwartku do godz. 11;

Na południu kraju prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu, skręcającego na zachodni. Nad morzem wystąpi dość silny i silny wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, północno-wschodni i północny.