IMGW ostrzega przed ulewami. Uważajmy

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 35 do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Może spaść również grad.

Na Pomorzu Gdańskim alarmy wygasną we wtorek o godzinie 18. Na Pomorzu Zachodnim alarmy będą w mocy od godz. 23 w poniedziałek do godz. 11 we wtorek. Na Podkarpaciu ostrzeżenia ważne będą do godz. 8 we wtorek.