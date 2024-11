Niż Telse odejdzie. Co czeka nas w kolejnych dniach w pogodzie

Weekend w większości kraju będzie pochmurny i chłodny. Początek grudnia nie przyniesie zmiany pogody na bardziej zimową. Śnieg w najbliższych dniach spadnie tylko w górach.

- Polska pozostaje w zasięgi niżu Telse, niosącego pochmurną i deszczową aurę. W ciągu kolejnych dni ten układ niskiego ciśnienia osłabnie i odsunie się w kierunku południowej Europy. Na aurę w naszym kraju wpłynie wyż Clemens znad Niemiec, ale nie poprawi znacząco pogody. Na rozpogodzenia i chwile ze słońcem mogą liczyć głównie mieszkańcy zachodnich regionów Polski - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

W piątek na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno. W środkowych i południowych regionach pojawią się słabe opady deszczu do 2-5 litrów na metr kwadratowy, a w górach spadnie do 10-20 cm śniegu. Rozpogodzenia możliwe są jedynie na zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na wschodzie kraju do 6-7 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, północny.

Prognoza pogody na weekend

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami na zachodzie i północy Polski. Lokalnie może słabo popadać mżawka. Termometry pokażą od 3-4 st. C na wschodzie do 5-6 st. C na zachodzie kraju. Wiatr powieje słabo, ze zmiennych kierunków.

Na niedzielę prognozowane jest zachmurzenie od małego na zachodzie kraju do dużego i całkowitego na wschodzie. Nigdzie nie powinno padać. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 3 st. C w rejonie Suwalszczyzny do 6 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pochmurno i deszczowo

W poniedziałek, pierwszego dnia grudnia, zrobi się dość pogodnie. Od zachodu zachmurzenie będzie jednak wzrastać i mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południa i południowego zachodu.

Wtorek zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 st. C na Suwalszczyźnie do 7-8 st. C w rejonie Dolnego Śląska. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl