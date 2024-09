Nie tylko ulewy. Silny wiatr, duża różnica temperatury, możliwe burze

Pogoda w kolejnych dniach będzie bardzo niespokojna. Najgroźniejszych zjawisk za sprawą niżu genueńskiego spodziewamy się w weekend na południowym zachodzie kraju, gdzie wystąpią ogromne ulewy. W innych regionach pojawią się silne porywy wiatru, a lokalnie także burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad Zatoką Genueńską powstał wir niżowy. Żywioł zmierza przez Słowenię, Austrię i Węgry, w kierunku Czech, Polski i Słowacji.

- Związane z nim zgrupowanie deszczonośnych chmur znajdzie się w piątek nad Czechami i zacznie wkraczać po południu powoli nad Sudety, Kotlinę Kłodzką oraz Wyżynę Śląską. Jego forpocztą są frontowe opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, występujące w Polsce od Sudetów i zachodnich Karpat po Wybrzeże - dodała synoptyk. Kraj pozostanie w chłodnej masie powietrza polarnego, które spłynęło z północy, a krańce wschodnie kraju - w masie cieplejszego powietrza.

Deszczonośne chmury

W kolejnych dniach samo centrum niżu krążyć ma nad południową i południowo-wschodnią Polską, a związany z nim pas grubych deszczonośnych chmur rozciągać się ma nad Dolnym, Opolskim oraz Górnym Śląskiem oraz okresami nad Małopolską, niosąc ulewne opady deszczu.

- Kompletny zanik opadów nastąpić ma we wtorek - uzupełniła Unton-Pyziołek.

W piątek na wschodzie będzie dość pogodnie, choć na Podlasiu niewykluczone są przelotne opady deszczu. Poza tym będzie pochmurno i okresami wystąpią opady deszczu do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy, w Sudetach i na Przedgórzu do 30 l/mkw. Na Podkarpaciu możliwe są burze. Termometry pokażą minimalnie od 12 stopni Celsjusza na Śląsku, przez 17 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie północny i wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie i w Sudetach dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza skumulowanych sum opadów od godz. 20 w piątek do godz. 20 w niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend. Ogromna porcja opadów

W nocy z piątku na sobotę wkroczą od południa nad Śląsk obfite opady deszczu. W ciągu 12 godzin spadnie do 50-60 l/mkw.

W sobotę zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami na wschodzie. Opady deszczu w ciągu 12 godzin osiągną sumy do 10-30 l/mkw., na Śląsku do 50-80 l/mkw. Na wschodzie kraju mogą wystąpić burze. Temperatura wyniesie od 15 st. C na Śląsku, przez 18 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Podlasiu. Wiatr powieje z kierunków północnych, będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h.

>>> SPRAWDŹ TEŻ: Jak przygotować się na powódź

W nocy z soboty na niedzielę obfite opady, o sumie 50-80 l/mkw., utrzymają się na na Śląsku.

W niedzielę na wschodzie będzie pogodnie. Poza tym zachmurzenie okaże będzie duże, okresami wystąpią opady deszczu do 10-20 l/mkw., na Śląsku do 40-70 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C na Śląsku, przez 20 st. C w centrum kraju do 23 st. C na Podlasiu. Powieje północny, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, na zachodzie w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

Prognozowana trasa opadów deszczu ventusky.com

Deszcz ustanie. Kiedy?

Poniedziałek upłynie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego, na zachodzie i południu wystąpią przelotne opady deszczu do 5-15 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Podkarpaciu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Podlasiu. Powieje północny i wschodni umiarkowany, tylko na północy dość silny, wiatr.

Wtorek w całym kraju będzie pogodny. Termometry wskażą od 20 st. C na Śląsku, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Podlasiu. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Zasady bezpieczeństwa podczas powodzi i podtopień RCB

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl