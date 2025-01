Pogoda na ferie. Czy jest szansa na śnieg?

Pogoda na ferie zimowe 2025. Pierwsze dni zimowego wypoczynku od szkoły w tym roku białe będą tylko w górach. Na przeważającym obszarze Polski czeka nas dużo słońca. Zmiany zajdą dopiero w drugiej połowie tygodnia.

- Na pogodę w Polsce nadal wpływa stabilny wyż znad środkowej Europy, a do naszego kraju napływa umiarkowanie ciepłe powietrze pochodzenia polarnego. W kolejnych dniach niskie chmury, które spowiły niemal całą Polskę, będą stopniowo zanikały, wskutek czego w wielu regionach kraju, zwłaszcza na południu i w centrum, zacznie dominować słoneczna aura - zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Jak zapowiada synoptyk, w drugiej połowie tygodnia centrum wyżu powoli odsunie się od Polski na wschód, co umożliwi napływ powietrza znad Oceanu Atlantyckiego. - Prognozowana jest nieco bardziej dynamiczna, zmienna aura, przejściowo z opadami deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Szanse na opady samego śniegu są niewielkie - dodaje.

Pogoda na ferie zimowe 2025

W poniedziałek uczniowie z czterech województw rozpoczną ferie zimowe. W woj. kujawsko-pomorskim, lubuskim i wielkopolskim zachmurzenie będzie zmienne z przewagą dużego, a opady deszczu i deszczu ze śniegiem pojawią się tam w drugiej połowie tygodnia. Temperatura w ciągu dnia będzie oscylować w granicach 2-5 st. C, a w nocy wyniesie minimum -3 st. C.

W woj. małopolskim i świętokrzyskim również będzie przeważać umiarkowane i duże zachmurzenie, choć możliwe są liczne rozpogodzenia. W drugiej połowie tygodnia wystąpią tam opady deszczu deszczu ze śniegiem, a śnieg spadnie tylko w górach. Termometry w ciągu dnia wskażą od 0 do 4 st. C, natomiast w nocy temperatura będzie spadać do -5 st. C.

Pogoda na weekend dla Polski

W sobotę w południowej połowie kraju oraz częściowo w centrum zachmurzenie będzie małe, a na północy okaże się duże i całkowite. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza Pomorzu Zachodnim do 4-5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Niedziela również przyniesie bezchmurne niebo lub małe zachmurzenie w południowych regionach, a także na zachodzie i częściowo w środkowej Polsce. W pozostałej części kraju będzie ono duże i całkowite, ale nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy od 3-4 st. C na wschodzie do 4-6 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Będzie dużo słońca

W poniedziałek wypogodzi się, a nawet zrobi się słonecznie, na przeważającym obszarze kraju. Jedynie na północnym wschodzie nadal będzie pochmurno. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 3-4 st. C na północy do 5-7 st. C na południu i w centrum . Wiatr będzie słaby, południowy.

Wtorek zacznie się dość pogodnie. Od północy zachmurzenie będzie jednak wzrastać do dużego i całkowitego. Termometry pokażą od 2-3 st. C na północy do 3-4 st. C na południu i w centrum Polski. Z kierunku południowo-zachodniego będzie wiać słaby wiatr.

Środa w większości kraju zapowiada się pochmurno. Pogodna aura utrzyma się w południowych regionach.. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 st. C na północy 2-3 st. C na południu. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl