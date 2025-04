"Może być tak, że jakieś gałęzie polecą"

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z północy i północnego-zachodu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - przymrozki

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopni Celsjusza, przy gruncie do -3 st. C. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 23 w sobotę do godziny 7 w niedzielę.