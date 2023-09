Marsz w Warszawie. Prognoza pogody na niedzielę

Prognoza pogody na niedzielę w Warszawie

Pochmurna aura prognozowana jest na niedzielę również dla całej Polski. Słabe opady deszczu, do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy, pojawią się w północno-wschodniej części kraju. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie termometry wskażą maksymalnie 16 st. C, a najwięcej, 19 st. C, będzie w rejonie Dolnego Śląska. Chwilami wiatr na północny i wschodzie okaże się dość silny, w porywach osiągając prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.