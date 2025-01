"Mamy absolutnie rewolucyjną zmianę pogody"

- Ten poniedziałek zmienia wszystko w pogodzie na pewien czas. Po wczorajszych -17 stopnia rano, dzisiaj o tej porze mamy plus 10 stopni. W niektórych miejscach ociepliło się o prawie 20 stopni. Ten skok temperatury jest bardzo odczuwalny i nagły - powiedział we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. - To ciepłe powietrze wbiło się do Europy Środkowej na tyle, że odepchnęło mroźne, arktyczne powietrze daleko na północ kontynentu - dodał. Sprawiło, że w środkowej Szwecji termometry pokazały w poniedziałek rano -31 stopni Celsjusza.