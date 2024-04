Pogodę w Polsce powoli zaczyna kształtować się wyż znad Bałkanów. Oznacza to, że zmienia się w naszej części Europy cyrkulacja powietrza z północnej na południową. Miejscami występują mgły ograniczające widzialność.

Polska dostała się w obszar podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem znad Bałkanów. - Wyż ma się umacniać i rozbudowywać w kierunku wschodnim, co oznacza, że zmienia się w naszej części Europy cyrkulacja powietrza z północnej na południową - poinformowała w piątek synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że wspomagać ją będą umacniające się niże nad zachodnią Europą.

Miejscami występują mgły

- Tarnowie, Lesku, Terespolu do 100 metrów;

- Przemyślu do 200 metrów;

- Białymstoku, Suwałkach do 400 metrów;

- Zielonej Górze do 600 metrów.

O godzinie 6 w piątek temperatura wyniosła od -2 stopni Celsjusza w Zamościu, Kielcach, Łodzi, Legnicy, Jeleniej Górze, Zielonej Górze, przez 1 st. C w Warszawie, do 5 st. C na Helu.