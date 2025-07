Nawałnice i ulewy. Najwyższy stopień ostrzeżeń w części kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alarmy pierwszego, drugiego a nawet i trzeciego, najwyższego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed burzami i obfitymi opadami deszczu, które towarzyszyć będą wyładowaniom.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia IMGW - silny deszcz z burzami

Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązują w województwach:

małopolskim , w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim;

śląskim , poza powiatami północnymi;

opolskim, z wyłączeniem powiatów: oleskiego, kluczborskiego, namysłowskiego, brzeskiego.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu wyniesie od 90 do 110 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 120 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Możliwy jest grad. Najbardziej intensywne opady spodziewane są w niedzielne (27.07) popołudnie oraz w pierwszej części nocy z niedzieli na poniedziałek. Ostrzeżenia ważne będą od godziny 8 w niedzielę do godz. 12 w poniedziałek.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - silny deszcz z burzami

Pomarańczowe alarmy przed silnym deszczem z burzami wydano dla województw:

dolnośląskiego , powiatów wschodnich;

opolskiego , powiatów: oleskiego, kluczborskiego, namysłowskiego, brzeskiego;

śląskiego , powiatów północnych;

małopolskiego , powiatów północno-zachodnich i centralnych;

świętokrzyskiego , powiatów położonych w zachodniej połowie regionu;

wielkopolskiego , w powiatach wschodnich;

łódzkiego ;

mazowieckiego , poza powiatami południowo-wschodnimi;

kujawsko-pomorskiego , poza powiatami północno-zachodnimi;

podlaskiego , poza powiatami południowymi;

warmińsko-mazurskiego, poza powiatami północno-zachodnimi.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 60 do 80 l/mkw., lokalnie 90 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy jest grad. Najbardziej intensywne opady spodziewane są w niedzielne (27.07) popołudnie oraz w pierwszej połowie nocy z niedzieli na poniedziałek. Ostrzeżenia ważne będą najwcześniej od godz. 8 w niedzielę, a wygasną o godz. 14 w poniedziałek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny deszcz z burzami

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami wydano w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami osiągnie od 40 do 55 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 75 km/h. Możliwy jest grad. Alarmy ważne będą od godz. 8 w niedzielę do godz. 14 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW IMGW

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - burze

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

podkarpackim , w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, jasielskim;

małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, nowotarskim, tatrzańskim.

W powyższych powiatach obserwowane i nadal prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć umiarkowane, miejscami silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenia przestaną obowiązywać o godz. 21 w sobotę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze

Alerty pierwszego przed burzami są w mocy w województwach:

podkarpackim , w powiatach: lubaczowskim, przemyskim, , w powiatach: lubaczowskim, przemyskim, Przemyśl , jarosławskim, przeworskim, łańcuckim, rzeszowskim, brzozowskim, rzeszowskim, Rzeszów , strzyżowskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim, Krosno

małopolskim , w powiatach: tarnowskim, , w powiatach: tarnowskim, Tarnów Nowy Sącz , brzeskim, bocheńskim, limanowskim, wielickim, Kraków , myślenickim, suskim, wadowickim;

śląskim , w powiatach: żywieckim, bielskim, , w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała , cieszyńskim, kłobuckim;

opolskim ;

dolnośląskim , poza powiatami na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich;

łódzkim , w powiatach: wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim, bełchatowskim, łaskim, sieradzkim, poddębickim, zduńskowolskim, , w powiatach: wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim, bełchatowskim, łaskim, sieradzkim, poddębickim, zduńskowolskim, Łódź , zgierskim, łęczyckim, kutnowskim, łowickim;

wielkopolskim , w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, kaliskim, , w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, kaliskim, Kalisz , krotoszyńskim, rawickim, gostyńskim, śremskim, jarocińskim, pleszewskim, tureckim, kolskim, konińskim, Konin , słupeckim, wrzesińskim, gnieźnieńskim.

mazowieckim , w powiatach północnych i północno-wschodnich;

kujawsko-pomorskim , poza powiatami nakielskim i sępoleńskim;

pomorskim , w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, tczewskim, starogardzkim, gdańskim, Gdańsk;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, Łomża.

W wymienionych powiatach synoptycy prognozują burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane, miejscami silne opady deszczu od 20 do 25 l/mkw., lokalnie około 35 l/mkw., a także porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 21 w sobotę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia?

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW trzeciego stopnia?

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Groźne burze z piorunami PAP

Autorka/Autor:fw,kp,anw

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl