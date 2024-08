Jeden dzień weekendu będzie deszczowy i burzowy

Opady deszczu i burze mogą wielu popsuć weekendowe plany. Na początku sierpnia grzmieć będzie między innymi w górach. Odpuszczą za to upały, choć nie na długo.

- Polska jest w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżem Larissa. W masie ciepłego powietrza, które płynie z południa, występują bardzo dobre warunki do formowania się frontów burzowych. Taka właśnie strefa przelotnych opadów deszczu oraz burz rozwija się nad krajem i obejmuje stopniowo zachodnie, środkowe i południowe regiony - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W piątek front przemieści się nad południowo-wschodnią część kraju. Na zachodzie, południu i w centrum zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami pojawią się tam opady deszczu, o sumie 5-15 litrów na metr kwadratowy. Możliwe są również burze, głównie w górach. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 26 st. C w centrum, do 28 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na weekend

Sobota na przeważającym obszarze Polski przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Tylko na południowym wschodzie i południu okresami będzie ono duże z przelotnymi opadami deszczu do 5-15 l/mkw. W górach ponownie może zagrzmieć. Termometry pokażą od 20 st. C na Podkarpaciu do 27 st. C w centrum kraju. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Na niedzielę prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw. i burze z silnym wiatrem. Bez opadów będzie jedynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna osiągnie od 22 st. C na Pomorzu, przez 24 st. C w środkowej Polsce, do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany.

Zmiana na początku tygodnia

Na początku tygodnia, jak zapowiada synoptyk, front powędruje na wschód i jeszcze tam należy spodziewać się deszczu i burz. - Polska zacznie dostawać się pod wpływ słonecznego i upalnego wyżu. Za jego sprawą którego w ciągu kolejnych dni napłynie zwrotnikowe, gorące powietrze - dodaje.

Poniedziałek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. W centralnych i wschodnich regionach będzie wzrastać ono do dużego, pojawią się opady deszczu do 10-20 l/mkw. i możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum, do 25 st. C w rejonie Śląska. Z kierunku północno-zachodniego powieje umiarkowany i dość silny wiatr.

We wtorek również zachmurzenie będzie na ogół małe i umiarkowane. Na wschodzie i w centrum kraju w niektórych miejscach utrzyma się duże i wystąpią tam przelotne opady deszczu, do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Podkarpaciu, przez 25 st. C w centrum Polski, do 27 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie północny, skręcający od zachodu na południowy, słaby i umiarkowany.

