IMGW wciąż ostrzega przed silnym deszczem z burzami. Niebezpiecznych zjawisk we wtorek należy spodziewać się w kilku regionach na wschodzie Polski. W części Mazowsza mocy nadal pozostają ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. W ciągu nadchodzącej nocy aura popsuje się na południowym zachodzie kraju. Synoptycy ostrzegają także przed wysoką temperaturą.

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - silny deszcz z burzami

Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu wyniesie od 80 do 90 litrów na metr kwadratowy, punktowo do 100 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę, możliwy jest grad.