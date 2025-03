IMGW ostrzega. Alarmy w prawie całej Polsce

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W prawie wszystkich województwach obowiązują alarmy przed przymrozkami. Mroźne noce i poranki spodziewane są miejscami aż do weekendu.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Prognozowany jest spadek temperatury w nocy do -5/0 stopni Celsjusza, przy gruncie do około -8 st. C.