Dziś i jutro będzie prażyć słońce. Jak się przed nim bronić?

Kolejne dni przyniosą wysoki indeks UV na południu kraju, szczególnie w Tatrach. Eksperci ostrzegają, że wysoko w górach promieniowanie może być szczególnie niebezpieczne. Przykrych konsekwencji słońca i upału da się uniknąć, ale wymaga to odpowiedniego planowania wycieczki i pamiętania o kilku zasadach.

Jak wynika z prognozy indeksu UV opublikowanej przez IMGW, we wtorek najsilniejsze promieniowanie słoneczne spodziewane jest w Tatrach - tam indeks UV może wynosić 9, co oznacza bardzo wysoki stopień i potencjalne zagrożenie dla naszego zdrowia. W południowej części kraju indeks wynosić będzie 8, a w prawie całej Polsce - 7, co oznacza wysoki stopień zagrożenia. Niższe wartości spodziewane są jedynie na nielicznych obszarach, na których niebo może być pochmurne.