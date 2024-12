Dynamiczne niże dotrą do Polski. W pogodzie będzie się działo

Najbliższe dni przyniosą zmienną pogodę. Do piątku dominować będzie pochmurna, miejscami mroźna aura z niewielkimi opadami. Później do Polski dotrą dynamiczne niże znad północnego Atlantyku, które przyniosą silny wiatr o prędkości do 90 km/h. W niedzielę sypnie śniegiem, ale już następnego dnia temperatura maksymalna wzrośnie nawet do 10 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Stery nad pogodą w Polsce nadal trzyma wyż Ernst znad Wielkiej Brytanii. Dopiero w sobotę ciśnienie ma spadać, a wyż zacznie ustępować dynamicznym niżom znad północnego Atlantyku. Rozpocznie się mieszanie w atmosferze, powieje silny wiatr i pojawią się rozpogodzenia - prognozuje synoptyczka tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Sporo chmur z niewielkimi opadami śniegu

Czwartek będzie pochmurny z niewielkimi przejaśnieniami. Na zachodzie, południu i w centrum kraju okresami wystąpią słabe opady śniegu do 1 cm, a na Pomorzu Zachodnim śniegu z deszczem do 2 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 0-1 st. C na południu i wschodzie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C na Pomorzu. Słaby wiatr powieje z zachodnich i północno-zachodnich kierunków.

Oprócz pochmurnej aury w piątek pojawią się mgły z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 do -1 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na zachodzie i Pomorzu. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Niespokojny weekend i początek tygodnia

Pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami będzie także w sobotę. Po południu na Pomorzu Zachodnim pojawią się opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Podlasiu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C na południowym zachodzie. Południowo zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach na północy osiągający prędkość do 50-70 km/h.

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami śniegu do 5 cm, przechodzącymi miejscami w śnieg z deszczem do 5 l/mkw. Tylko na Pomorzu prognozujemy zanik opadów i przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-3 st. C na przeważającym obszarze kraju do 4-5 st. C na zachodzie. Powieje zachodni i północno-zachodni dość silny wiatr. Jego porywy mogą sięgać 60-80 km/h. Wichury mogą powodować zawieje śnieżne, przez co warunki na drogach będą trudne.

W poniedziałek czeka nas pochmurna pogoda z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu do 5-15 l/mkw. Na południowym wschodzie spadnie deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 4 st. C na Podkarpaciu, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie zachodni, północny i silny, w porywach osiągający prędkość do 70-90 km/h. Warunki na drogach będą wszędzie trudne.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl