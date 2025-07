Deszczowa spirala. Przed nami trudny czas

Polska znalazła się pod wpływem śródziemnomorskiego niżu Gabriel, który przynosi ze sobą dynamiczną aurę. W kolejnych dniach spodziewane są intensywne opady deszczu i burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska dostała się pod wpływ śródziemnomorskiego niżu Gabriel, którego centrum wędruje znad Karpat w kierunku wschodniego Mazowsza i Podlasia. Związane z niżem fronty atmosferyczne, niosące opady deszczu oraz burze, łukiem rozciągną się nad krajem. Napływa do nas chłodne powietrze polarne - jedynie o krańce wschodnie kraju ocierać się mają masy zwrotnikowe, stąd tam szczególnie możliwe są burze w ciągu dnia.

Deszczowa spirala nad Europą Środkową

W kolejnych dniach centrum wiru niżowego Gabriel krążyć ma nad Europą Środkową. Będzie ono blokowane przez rozległy wyż nad Skandynawią i północno-zachodnią Rosją. Tym samym związany z niżem front uformuje deszczową spiralę nad Europą Środkową, po której przemieszczać się mają deszczonośne chmury, zrzucające obfite opady deszczu. Najpierw padać będzie w centrum i na południu Polski, w piątek i sobotę opady spodziewane są na północy i zachodzie. Po niedzieli niż ulegnie rozmyciu.

Deszczowy niż "Gabriel" tvnmeteo.pl

Pogoda na środę i czwartek

W środę będzie pochmurno i wystąpią opady deszczu. Padać ma szczególnie obficie w pasie od Podlasia, przez Mazowsze i Ziemię Łódzką, po Śląsk. Może tam spaść w ciągu 12 godzin do 40-60 litrów na metr kwadratowy. Na południu i wschodzie kraju prognozowane są burze. Podczas wyładowań w górach może nawet do 70-100 l/mkw. Maksymalna temperatura wyniesie od 16 stopni Celsjusza w centrum kraju i na Górnym Śląsku do 22 st. C na Ziemi Lubelskiej. Zawieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie on prędkość do 60 kilometrów na godzinę. W burzach będzie silny.

W czwartek na północnym zachodzie kraju dopisze pogodna aura. W pozostałych regionach nadal utrzyma się na ogół duże zachmurzenie z opadami deszczu, szczególnie obfitymi na południowym wschodzie kraju, do 40-60 l/mkw. Na południu i wschodzie Polski może zagrzmieć. Termometry wskażą maksymalnie od 16-17 st. C na południowym wschodzie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Ziemi Lubelskiej i w Wielkopolsce. Będzie wiał wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. W burzach będzie silny.

Pogoda na piątek

W piątek spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego i dużego. Okresami popada do 10 l/mkw., natomiast na północnym wschodzie i w centrum kraju, gdzie mogą pojawić się burze, spadnie do 40 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Śląsku i w centrum kraju do 20 st. C na północy. Wiatr zawieje północny i północno-wschodni, umiarkowany i dość silny, w burzach silny.

Prognozowane opady deszczu Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami spadnie deszcz do 5-15 l/mkw. Maksymalna temperatura wyniesie od 19 st. C na Śląsku, przez 20 st. C w centrum kraj, do 22 st. C na północy. Zawieje wiatr północno-zachodni, jedynie na wschodzie będzie on południowy, słaby i umiarkowany.

Niedziela zapowiada się pochmurnie. Wystąpią przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Maksymalna temperatura będzie wyrównana - od 22 st. C do 23 st. C w całym kraju. Wiatr powieje ze zmiennych kierunków, słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura powietrza Ventusky.com

Autorka/Autor:Arleta Unton

Źródło: tvnmeteo.pl