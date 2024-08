Dawno nie było takiego weekendu

Drugi weekend sierpnia będzie bardzo ciepły i słoneczny. Jeżeli pojawi się deszcz, to popada słabo i tylko w nielicznych miejscach. Nadal sucho i z wyższą temperaturą zapowiada się początek następnego tygodnia.

Piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. We wschodnich regionach oraz na północnym zachodzie kraju pojawią się opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, na północy w porywach dość silny, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę się wypogodzi. Tylko lokalnie, zwłaszcza w rejonie Wybrzeża, może słabo i przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na północy do 26 st. C na południu kraju. Powieje umiarkowany, na północy dość silny, zachodni wiatr.

Niedziela zapowiada się przeważnie słonecznie. Przelotne opady deszczu są możliwe jedynie na Suwalszczyźnie. Temperatura maksymalna osiągnie od 22 st. C na północnym wschodzie Polski do 26 st. C na południu. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, tylko w północnej części kraju rozpędzi się dość silnie.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Słonecznie i gorąco

Na poniedziałek również prognozowana jest słoneczna aura. Termometry pokażą od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku północno-zachodniego powieje umiarkowany, na północy dosyć silny wiatr.

Wtorek zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C w rejonie Suwalszczyzny do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl