Czeka nas kolejna duża zmiana pogody

Pogoda na 5 dni. Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy czekają na słoneczną i pogodną aurę. W kolejnych dniach antycyklon Werner zapewni nam dużo słońca i dość wysokie temperatury jak na ten okres października. Szykuje się prawdziwa złota polska jesień.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, jedynie północno-wschodnia część kraju pozostanie pod wpływem odsuwającego się od nas niżu Helma - tam możliwe będą słabe przelotne opady deszczu. Przeważająca część kraju będzie w zasięgu oddziaływania regenerującego się wyżu (antycyklonu) Werner. Kilka mniejszych ośrodków wysokiego ciśnienia połączy się w jeden wyż. Będzie to strefa z licznymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, bez opadów. W dalszym ciągu z północnego zachodu napływać ma do nas chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Noce chłodne, możliwe mgły

W kolejnych dniach wspomniany wyż będzie się rozbudowywał, zapewniając pogodną aurę na znacznym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. W nocy z wtorku na środę i w środę rano jego centrum będzie nad centralną Polską, co w połączeniu ze słabym, zmiennym wiatrem oraz licznymi rozpogodzeniami przyniesie liczne gęste mgły radiacyjne, ograniczające widzialność miejscami do 200 metrów. Przy nocnych rozpogodzeniach temperatury będą niskie, miejscami osiągną 0-2 stopnie Celsjusza, w związku z tym należy spodziewać się licznych przygruntowych przymrozków.

Temperatura powietrza w dzień będzie jednak stopniowo rosła, w związku ze zbliżającym się do nas wyraźnym klinem ciepłego powietrza z południa Europy.

Pogoda na 5 dni

We wtorek na północnym wschodzie i częściowo wschodzie kraju będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Spadnie do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami do 4-7 l/mkw. W pozostałych regionach będzie dość pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 11 st. C na wschodzie kraju do 12-13 st. C na pozostałym obszarze Polski. Wiatr, północno-zachodni, będzie słaby lub umiarkowany.

Środa upłynie rano pod znakiem stopniowo zanikających mgieł i zamgleń. W ciągu dnia będzie pogodnie. Termometry pokażą od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr na wschodzie będzie zmienny, słaby. Na zachodzie zaś okaże się południowo-wschodni, słaby bądź umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Prawdziwa złota polska jesień

Czwartek zapowiada się pogodnie i słonecznie. Termometry wskażą od 12 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 16 st. C na Zachodzie. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Piątek to kontynuacja złotej polskiej jesieni. Temperatura wyniesie maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum, do 17 st. C na zachodzie. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany wiatr.

Pogoda na weekend

Sobota również zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl