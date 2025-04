To musisz wiedzieć przed załamaniem pogody

Ile śniegu spadnie

Temperatura odczuwalna będzie bardzo niska

W sobotę na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Podlasiu, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C na zachodzie Polski. W niedzielę będzie jeszcze chłodniej. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 3 st. C na wschodzie do 4-6 st. C w pozostałych regionach. W poniedziałek na termometrach zobaczymy od 4 st. C w pasie wschodnim, przez 5 st. C w centrum, do 7-8 st. C na zachodzie.