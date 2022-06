Alerty IMGW przed upałem. Temperatura niebezpieczna dla zdrowia i życia

Alerty IMGW drugiego stopnia: upał

Prognozowana jest temperatura maksymalna od 32 do 35 stopni Celsjusza, lokalnie w niedzielę do 36 st. C. W nocy temperatura minimalna ma wynieść od 18 do 20 st. C. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 12 w sobotę do godz. 20 w niedzielę, ale jak zaznaczono w komunikacie, mogą być kontynuowane.