IMGW ostrzega. Dzień pod znakiem ulew i silnego wiatru

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W części kraju wtorek zapowiada się wietrznie, a silnym podmuchom towarzyszyć mogą ulewne opady deszczu. Na dodatek rano drogi mogą lokalnie być śliskie.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Alerty IMGW - silny wiatr

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano w województwach:

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru zachodniego o średniej prędkości do 30-40 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h. Na Pomorzu Zachodnim ostrzeżenia ważne będą do godziny 7 w środę, zaś na Pomorzu Gdańskim - od godz. 12 we wtorek do godz. 10 w środę.

Alerty IMGW - intensywne opady deszczu

W części kraju może padać ulewny deszcz. Alerty pierwszego stopnia przed tym pogodowym zagrożeniem zostały wydane w województwach:

zachodniopomorskim (w powiatach: kołobrzeskim, świdwińskim, łobeskim, drawskim, szczecineckim, białogardzkim, Koszalin, koszalińskim, sławieńskim);

pomorskim (w powiatach: słupskim, (w powiatach: słupskim, Słupsk , bytowskim, człuchowskim, kościerskim, chojnickim).

Prognozowane są tam opady deszczu o umiarkowanym, okresami silnym natężeniu. Prognozowana wysokość opadów wyniesie do 30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 45 l/mkw. Alerty w mocy będą do godz. 22 we wtorek.

Alerty IMGW - oblodzenie

Żółte alarmy przed oblodzeniem obowiązują na terenie województw:

pomorskiego , w powiatach południowo-wschodnich i wschodnich;

warmińsko-mazurskiego ;

podlaskiego ;

mazowieckiego, w powiatach północnych.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie około -1 stopień Celsjusza, przy gruncie około -2 st. C. Alerty ważne będą do godz. 8 we wtorek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

