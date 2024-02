Alerty IMGW dla całego kraju. Nawiedzi nas silny, porywisty wiatr

zachodniopomorskim, gdzie na południu alerty wygasną w środę o godzinie 2, zaś na północy - o godz. 7 tego samego dnia;

pomorskim, poza powiatami objętymi alertami wyższego stopnia, gdzie niebezpiecznie będzie do godz. 10 w środę;

lubuskim. Alarmy będą w mocy od wtorku od godz. 16 do środy do godz. 4;

wielkopolskim, gdzie ostrzeżenia na północy wejdą w życie we wtorek o godz. 17 i wygasną w środę o godz. 4, a na południu potrwają od godz. 14 we wtorek do godz. 12 w środę;

kujawsko-pomorskim, gdzie alarmy będą obowiązywać od wtorku od godz. 17 do środy do godz. 4;

warmińsko-mazurskim. Alerty na zachodzie będą ważne od wtorku od godz. 17 do środy do godz. 6, zaś na wschodzie - od wtorku od godz. 23 do środy do godz. 13;

podlaskim, gdzie alerty wejdą w życie we wtorek o godz. 23 i wygasną o godz. 13 w środę;

mazowieckim. Na zachodzie i północy województwa alerty będą w mocy od wtorku od godz. 17 do środy do godz. 6, zaś na południu i wschodzie - wtorku od godz. 14 do środy do godz. 12;

lubelskim. Niebezpiecznie będzie od godz. 14 we wtorek do godz. 12 w środę;

podkarpackim. Alarmy na północy będą ważne od wtorku od godz. 14 do środy do godz. 12, zaś na południu - od wtorku od godz. 20 do środy do godz. 15;

świętokrzyskim, gdzie groźnie będzie od godz. 14 we wtorek do godz. 12 w środę;

małopolskim, gdzie alerty będą w mocy od wtorku od godz. 20 do środy do godz. 15;

śląskim. Na północy województwa ostrzeżenia będą aktywne od godz. 14 we wtorek do środy do godz. 12, zaś na południu - od godz. 20 we wtorek do środy do godz. 15;

łódzkim, gdzie niebezpiecznie będzie od wtorku od godz. 14 do środy do godz. 12;

opolskim. W powiatach północnych alarmy będą w mocy od godz. 14 we wtorek do środy do godz. 12, a w południowych - od godz. 20 we wtorek do godz. 15 w środę;