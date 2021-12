Pogoda jest i będzie groźna. IMGW ostrzega przed wiatrem, śniegiem i oblodzeniem

IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniami dla trzech województw na północy kraju. Temperatura minimalna przy gruncie może miejscami spaść do -8 stopni Celsjusza. W kilku województwach obowiązują alerty przed silnym wiatrem, który w porywach może rozpędzać się nawet do 100 kilometrów na godzinę.

Alerty IMGW drugiego stopnia: silny wiatr

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Obowiązują w województwie pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskim, nowodworskim, gdzie ważne będą do godz. 19 w czwartek.

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 do 55 kilometrów, w porywach do 100 km/h, z kierunków zachodnich.

Alerty IMGW pierwszego stopnia: silny wiatr

- zachodniopomorskim , w północnych powiatach, gdzie ważne będą do godz. 17 w czwartek;

- pomorskim , z wyjątkiem powiatów z drugim stopniem alertu, gdzie ważne będą do godz. 17 w czwartek;

- podlaskim , z wyłączeniem powiatów południowych, gdzie ważne będą do godz. 10-21 w czwartek;

- warmińsko-mazurskim , gdzie ważne będą do godz. 21 w czwartek;

- kujawsko-pomorskim , gdzie ważne będą do godz. 17 w czwartek;

- mazowieckim , w powiatach północnych, gdzie ważne będą do godz. 17 w czwartek;

Przewidywane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 80-90 km/h, południowo-zachodniego i zachodniego.

Alerty IMGW pierwszego stopnia: intensywne opady śniegu

Prognozowane są opady powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 centymetrów, a w górach od 15 do 25 cm.

Alerty będą ważne od godz. 21 w czwartek do godz. 8 w piątek.

Alerty IMGW pierwszego stopnia: oblodzenia

Przewiduje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna ma wynieść od -4 do -3 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna przy gruncie od -8 do -5 st. C. Najzimniej ma być na Pomorzu i Kujawach.