Alerty IMGW w siedmiu województwach

Alerty IMGW - silny wiatr

Na obszarach tych ma wiać ze średnią prędkością do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu. Alerty w woj. pomorskim będą ważne do godz. 14 w sobotę, w woj. warmińsko-mazurskim przestaną obowiązywać w godz. 16-18 w sobotę, natomiast w woj. podlaskim o godz. 18 tego samego dnia.

Alerty IMGW - roztopy

Ostrzeżeniami są objęte obszary powyżej 1200-1400 metrów nad poziomem morza, gdzie zalega pokrywa śnieżna. Temperatura minimalna wyniesie od około 0 do 3 stopni Celsjusza, a temperatura maksymalna od 3 do 6 st. C. Suma opadów deszczu za cały okres ostrzeżenia osiągnie od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy (od 10 do 15 l/mkw. na dobę). Wiatr powieje ze średnią prędkością od 20 do 30 km/h, w porywach do 65 km/h, z zachodu.