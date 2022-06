Burze z gradem. Wydano trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia

Alerty IMGW trzeciego stopnia: burze z gradem

Obserwowane są tam burze, którym miejscami towarzyszą ulewne opady deszczu. W ciągu godziny spadło około 60 litrów wody na metr kwadratowy. Prognozuje się, że możliwy jest jeszcze opad około 15 l/mkw., co może spowodować kumulację sumy opadów do 85 l/mkw. Nadal możliwe są porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę oraz grad.