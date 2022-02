Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenie najwyższego stopnia

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni wydało ostrzeżenie trzeciego stopnia przed sztormem na Bałtyku. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, osiągnie od 8 do 9 w skali Beauforta, w porywach nawet do 10 lub 11. Okresami popada deszcz lub deszcz ze śniegiem. Możliwe są burze.

Alerty przed sztormem ważne będą do godziny 6 w piątek.

Alerty hydrologiczne

- dolnośląskiego, dotyczą zlewni: Nysy Łużyckiej, Kwisy, Bobru, Kaczawy górnej do Dunina, Bystrzycy górnej do Zb. Mietków, Nysy Kłodzkiej, Klikawy, gdzie ważne będą do godz. 14 w piątek;