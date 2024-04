Wysoko w Tatrach panuje jeszcze zimowa aura. Na Kasprowym Wierchu leżą 93 centymetry śniegu. - Takich warunków narciarskich pod koniec kwietnia to chyba jeszcze nie było - powiedział Maciej Stasiński, reporter TVN24.

- Mamy piękną zimę na Kasprowym Wierchu, na którym leżą 93 centymetry śniegu. Temperatura wynosi -5 stopni Celsjusza. Od czasu do czasu wieje lekki wiatr - powiedział Maciej Stasiński, reporter TVN24. - Jest słonecznie, mamy piękne błękitne niebo - dodał. Na stokach, które są wyratrakowane, widać szusujących narciarzy. Wyciąg w Kotle Goryczkowym działa od piątkowego poranka.

Czy będzie można spędzić majówkę, jeżdżąc na nartach? To zależy od pogody. - Jeżeli śnieg się utrzyma, to trasy będą przygotowane dla narciarzy w weekend majowy - mówił Stasiński. - Takich warunków narciarskich pod koniec kwietnia to chyba jeszcze nie było - dodał reporter TVN24.