Mapa zagrożenia pożarowego. Większość Polski na czerwono

2022 rok był drugim najcieplejszym w Europie, odkąd zbierane są statystyki. Jak wynika z danych przedstawionych w raporcie Copernicus: European State of the Climate 2022, szczególnie odbiegające od normy było ubiegłe lato. Jak podkreślają eksperci, było to "najgorętsze lato w historii Europy, naznaczone niespotykanymi falami ciepła". Efektem były niszczycielskie pożary i dotkliwe susze. Naukowcy zwracają również uwagę na coraz bardziej niepokojącą sytuację w Arktyce.