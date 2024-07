Silna nawałnica przetoczyła się w niedzielę przez Mazury i Warmię. Była porównywalna z tak zwanym białym szkwałem, który przeszedł przez mazurskie jeziora w 2007 roku. Na jeziorze Niegocin zginęły co najmniej dwie osoby. Trwają poszukiwania zaginionego mężczyzny, który pływał z jedną z ofiar na łodzi.

Dwie ofiary śmiertelne. Trwają poszukiwania zaginionego mężczyzny

Początkowo służby informowały o śmierci 74-letniego żeglarza, który pływał łódką po jeziorze Niegocin - jego jednostka została przewrócona przez silny wiatr. W poniedziałek rano przypadkowe osoby na wschodnim brzegu tego samego jeziora, na wysokości wsi Grajwo, znalazły ciało około 50-letniej kobiety. To druga ofiara niedzielnego szkwału. Jej ubiór wskazywał na to, że żeglowała. Ponieważ nikt nie zgłosił zaginięcia kobiety, policja ustalała jej tożsamość.

- Wiemy już, kim jest kobieta, której ciało odnaleziono w poniedziałek rano na jeziorze Niegocin -poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej policji Tomasz Markowski. Dodał, że kobieta wypłynęła w niedzielę w rejs wraz z mężem. - Gdzie jest mąż tej pani i łódź, na której płynęli, nie wiemy. Akcja poszukiwawcza będzie prowadzona, gdy pozwolą na to warunki pogodowe - dodał Markowski. Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej policji przekazał, że zaginięcie rodziców zgłosiła córka małżeństwa, stało się to w Poznaniu. - Córka zaniepokoiła się tym, że nie może się skontaktować z rodzicami, którzy wypłynęli w rejs - podał Markowski.

Rzecznik warmińsko-mazurskiej policji powiedział też, że policja dotarła do właściciela łodzi i przesłuchała go. Potwierdził, że w niedzielę wypożyczył łódź małżeństwu z woj. łódzkiego. - To była właśnie odnaleziona kobieta i jej mąż - powiedział Markowski. Poszukiwanie zaginionego mężczyzny i łodzi jest obecnie niemożliwe ze względu na warunki pogodowe - na Mazurach wciąż wieje silny wiatr.