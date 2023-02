Kolejne zamknięte szlaki w Tatrach. "Będzie tylko gorzej"

Tatry. Zamknięte szlaki

Tatry. "Warunki będą się pogarszały, będzie tylko gorzej"

- Na najbliższą dobę w Tatrach prognozowane są duże opady śniegu w połączeniu z silnym wiatrem. Mamy lawinową "czwórkę", warunki będą się pogarszały, będzie tylko gorzej. To jest perspektywa na najbliższe 24 godziny. Opady mają trwać do niedzieli, a od poniedziałku na nastąpić poprawa pogody - powiedział w piątek rano Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Co oznacza lawinowa "czwórka"? - To jest zagrożenie takie, że jak wejdziemy do jakiejś doliny, to oddziałujemy na wszystkie stoki. Jesteśmy w stanie wyzwolić duże lawiny. Wejście do parku narodowego, w Tatry, może spowodować wywołanie na odległych stokach lawin - tłumaczył Zając. Dodał, że właśnie z tego powodu zamknięta jest droga do Morskiego Oka. - Trudno powiedzieć, że gdzieś teraz w Tatrach będziemy bezpieczni w stu procentach - zauważył.