"W przyrodzie coś się zaczyna dziać". Właśnie zaczęły gody  

Głuszce rozpoczęły gody w Beskidach. - Nie mamy bezpośrednich obserwacji, ale z tropów i śladów, które od czasu do czasu znajdujemy, możemy powiedzieć, że głuszce powoli rozpoczynają toki. (…) Można je dostrzec w wyższych partiach, gdzie leży śnieg. W przyrodzie coś się zaczyna dziać. Jest cieplej. Mamy okres wczesnej wiosny i to wpływa na zachowania głuszców - powiedział Maciej Mażul z Babiogórskiego Parku Narodowego.

Toki u głuszców

Podczas tokowisk samce rozkładają ogon, wyciągają głowę, stroszą skrzydła i wydają niezbyt donośne odgłosy. - Słychać klapanie, trelowanie, korkowanie i szlifowanie. W ostatniej fazie pieśni godowej samiec głuchnie, stąd nazwa tego kuraka. Nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje - powiedział przyrodnik. Dostrzeżenie głuszca w naturalnym środowisku jest trudne. Stronią od uczęszczanych szlaków na Babiej Górze, chroniąc się w niedostępnych miejscach na granicy górnego regla, między borem świerkowym a kosodrzewiną. - Mnie się udało jednego zobaczyć. Wyskoczył zza drzewa i natychmiast się schował. Gdy zorientował się, że nic mu nie zagraża, to odleciał. A zatem zdarzają się sytuacje, że można go zobaczyć, ale to rzadkość. Pamiętajmy, że zwierzęta są u siebie. To my jesteśmy gośćmi w lesie - powiedział Mażul.