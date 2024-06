W Katowicach trawniki przycinają owce, w Warszawie ryk kosiarek słychać rzadziej

Nie biorą wolnego, nie proszą o podwyżkę i nie chodzą na L4 - urząd miasta w Katowicach wykorzystuje owce do koszenia trawy. Trawniki skoszone równo, niczym boisko piłkarskie, to w miastach już wcale nie norma. Jeśli sami zastanawiacie się, czy kosić trawę, czy nie, odpowiedzi znajdziecie w materiale magazynu "Polska i Świat".

W Katowicach trawę koszą owce odmiany kameruńskiej. Po sukcesie, jaki projekt odniósł w zeszłym roku, stado wróciło na trawniki. Kontrakt owce mają do końca listopada. Dla miasta to, naturalnie, prawdziwy wypas.

Miasta przestają kosić trawę

- To jest kwestia przyzwyczajenia i wyjścia z tego schematu, że trawnik musi być równo przycięty. Oczywiście są takie miejsca, gdzie on musi być skoszony, to są kwestie widoczności, szczególnie w obrębie skrzyżowań - mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

- Kiedyś kosiliśmy w pięciu turach, pięć razy roku, jeżeli mówimy o zieleni przyulicznej. Teraz zeszliśmy do koszeń trzy razy w ciągu roku, a gdy długotrwale utrzymuje się susza, to jest ich jeszcze mniej - wyjaśnia Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni w Warszawie .

Równo skoszony trawnik czy łąka?

Wysoka zieleń to też dom dla owadów, również kleszczy - co podkreślają zwolennicy koszenia trawy. Czy koszenie trawy naprawdę pomaga w pozbyciu się tych pajęczaków z otoczenia?

- Poprzez koszenie trawy nie pozbędziemy się kleszczy. W niskiej trawie też oczywiście będą. To zupełnie inny proces. To tak jakbyśmy mieli wrzód na ręku i żeby pozbyć się owrzodzenia, ucięlibyśmy rękę - wyjaśnia dr hab. Stanisław Czachorowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie .

- Alergicy z kolei mówią, że jak kosimy, to im się wzmagają alergię. No właśnie nie do końca, bo później to wszystko odrasta, znowu kwitnie - zwraca uwagę Karolina Kwiecień-Łukaszewska.