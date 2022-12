Dwie lawiny zeszły w Tatrach. Nie żyje jedna osoba

Młody mężczyzna, który został odkopany w lawinisku pod Kopą Kondracką i trafił do zakopiańskiego szpitala, nie żyje. - Mimo prowadzonej bardzo długo reanimacji niestety nie przeżył - poinformował Reporter TVN24 Maciej Stasiński. - Trwa druga akcja, w rejonie Szpiglasowego Wierchu. Tam również zostały przysypane osoby. Szczegółów nie znamy, bo tam cały czas trwa akcja. Ratownicy w centrali TOPR są zajęci koordynowaniem tej akcji - dodał.

Tatry. "Lawinowa dwójka"

Lawinowa dwójka obowiązuje od wysokości 1900 metrów nad poziomem morza. Oznacza to, że wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach. Samoistne zejście bardzo dużych lawin jest mało prawdopodobne. W Tatrach minionej nocy mniejsze lawiny schodziły samoczynnie na stromych stokach. Tatrzański Park Narodowy (TPN) opublikował zdjęcie takiej lawiny, która zeszła z Kasprowego Wierchu w stronę Doliny Gąsienicowej.

Na Kasprowym Wierchu leży już 48 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich 30 cm. Służby TPN ostrzegają, że w Tatrach panują wyjątkowo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Na wszystkich szlakach jest bardzo ślisko. "Pokrywa śnieżna w wyższych partiach Tatr jest mocno zróżnicowana. W wielu miejscach występują oblodzenia, które mogą być pokryte cienką warstwą śniegu, gdzieniegdzie wystają kamienie. Poślizgnięcie w stromym terenie grozi niebezpiecznym w skutkach upadkiem z wysokości. Poruszanie się w takich warunkach, wymaga bardzo dużego doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz posiadania odpowiedniego sprzętu, takiego jak: raki, czekan, kask, sprzęt lawinowy wraz z umiejętnością posługiwania się nim. Dodatkowe utrudnienie stanowi niski pułap chmur, który w połączeniu z opadami deszczu ze śniegiem, znacznie ogranicza widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń" - czytamy w sobotnim komunikacie TPN. Również na niżej położonych szlakach zalega cienka warstwa śniegu lub lodu. Kijki oraz raczki podczas wycieczki w doliny reglowe mogą okazać się niezbędne.