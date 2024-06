Niedźwiedzia rodzina na szlaku w Dolinie Chochołowskiej

Niedźwiedzia rodzina została zaobserwowana w Dolinie Chochołowskiej. Samica z trójką młodych przeszły przez turystyczny szlak, stosunkowo blisko turystów. Ci jednak zachowali zimną krew i nie zbliżali się do zwierząt, przez co spotkanie zakończyło się szczęśliwie dla wszystkich stron.

Jak wyjaśnił w rozmowie z tvnmeteo.pl Szymon Baron z Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego - Oddział w Bielsku-Białej, do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 17. W lesie między Polaną Chochołowską a Polaną Trzydniówką zaobserwowana została niedźwiedzia rodzina.

Odpowiedzialne zachowanie turystów

Na udostępnionym przez PTT nagraniu widać, jak z lasu najpierw wyłania się dorosła samica. Zwierzę zauważyli spacerujący szlakiem turyści, którzy jednak zachowali spokój i zaczęli powoli oddalać się od zwierzęcia, nie prowokując go do ataku. Za matką z lasu wyszły trzy młode. Niedźwiadki na chwilę przystanęły na drodze, a potem oddaliły się w tym samym kierunku, co samica.