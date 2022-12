Rekordowo ciepły sylwester w Polsce. Temperatura sięgnęła już niemal 17 stopni

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, do naszego kraju napływa ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego znad północnej Afryki i południowo-zachodniej Europy.

Rok temu było blisko 15 stopni

Do tej pory najcieplejszym sylwestrem w historii pomiarów w Polsce był 31 grudnia w ubiegłym roku. Wówczas w Legnicy na Dolnym Śląsku odnotowano 14,6 st. C.

Rekordowo ciepło zapowiada się tym razem także Nowy Rok. Dotychczas najcieplejszym był ten z 2007 roku, kiedy to w miejscowości Grabik (woj. dolnośląskie) zanotowano 15,9 st. C, a w Legnicy temperatura maksymalna wyniosła 12,6 st. C.