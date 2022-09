Pogoda w Tatrach. Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego

czytaj dalej

Wszawica to choroba pasożytnicza, którą wywołuje wesz głowowa. Może pojawić się w każdym wieku, ale najczęściej dotyka dzieci. - Występuje i rozwija się w szkołach czy na koloniach - powiedziała doktor nauk medycznych Jolanta Popielska, specjalistka chorób zakaźnych. Podkreśliła, że co prawda główna grupa ryzyka związana jest z zaniedbaniami higienicznymi, ale jest to "choroba, która może dotknąć także osoby z bardzo dobrych domów, gdzie dba się bardzo o higienę".