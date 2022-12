Trudne warunki w górach. Miejscami leży metr śniegu, może wzrosnąć zagrożenie lawinowe

W weekend warunki w Tatrach i na Podhalu będą bardzo trudne. Spodziewane są tam intensywne opady śniegu i spadek temperatury do -10 stopni Celsjusza w Zakopanem, a na szczytach nawet do -20 st. C. - Może wzrosnąć zagrożenie lawinowe - poinformował Tomasz Zając, przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego.

W Tatrach obowiązuje pierwszy w pięciostopniowej, rosnącej skali stopień zagrożenia lawinowego. Z komunikatu Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wynika, że pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. "Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin" - pisze TOPR.

- Wydaje się, że w Tatry i na Podhale przed świętami zawita prawdziwa zima. Warunki do uprawiania turystyki będą bardzo trudne. W dolinach występują oblodzenia, więc wybierając się na wycieczkę w te partie [gór - red.], warto wyposażyć się w raczki i kijki. Wyżej trzeba posiadać już wysokogórski sprzęt zimowy jak czekan, kask i raki. Warto też odświeżyć sobie wiedzę związaną z lawinowym ABC, czyli detektorem, sondą i łopatą - mówił Tomasz Zając, przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Trudne warunki w górach

W wyższych partiach Tatr panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki. Jak podaje Tatrzański Par Narodowy, pokrywa śnieżna jest mocno zróżnicowana. W wielu miejscach występują oblodzenia, często pokryte cienką warstwą śniegu, gdzieniegdzie wystają kamienie.

"Poślizgnięcie w stromym terenie grozi niebezpiecznym w skutkach upadkiem z wysokości. Poruszanie się w takich warunkach, wymaga dużego doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz posiadania odpowiedniego sprzętu (raki, czekan, kask, sprzęt lawinowy) wraz z umiejętnością posługiwania się nim. Utrudnienie stanowi również silny wiatr w wyższych partiach gór" - informuje TPN.

Bezpieczeństwo na stoku Maria Samczuk, Maciej Zieliński/PAP

Mróz w górach

Już na piątek od godzin południowych prognozowane są intensywne opady śniegu w Tatrach i śniegu z deszczem w Zakopanem. W sobotę opady mają ustać, ale temperatura spadnie.

Niedziela przyniesie kolejną "dostawę" śniegu. Weekend ma przynieść spore ochłodzenie - w nocy temperatura w Zakopanem może spaść znacząco poniżej -10 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach będzie jeszcze zimniej - na szczytach Tatr temperatura spadnie do około -20 st. C.

Karkonosze w zimowej szacie

W Karkonoszach również panuje zimowa aura i leży śnieg. - Karkonosze są w pięknej szacie zimowej. Tego śniegu nie jest zbyt dużo, bo jak podają komunikaty służby śniegowo-lawinowej, leży 20-30 centymetrów. Są też miejsca, takie jak zaspy, gdzie tego śniegu leży 80 centymetrów, a nawet do jednego metra. To są największe utrudnienia, które mogą napotkać turyści - powiedział w rozmowie z TVN24 Grzegorz Tarczewski, zastępca naczelnika Karkonoskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dodał, że śnieg leży na twardym, zlodowaciałym podłożu, co dodatkowo utrudnia chodzenie po górach.

- Świeży śnieg to zagrożenie zwłaszcza w połączeniu z wiatrem, bo on go przenosi - mówił.

Trudne warunki w Karkonoszach TVN24

Lawiny - śmiertelne zagrożenie PAP

Autor:anw/dd

Źródło: IMGW, TOPR, TPN, TVN24, tvnmeteo.pl