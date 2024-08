Piorun trafił w dach domu w Kaliszu

Przez Polskę przechodzą burze. W jeden z domów jednorodzinnych w Kaliszu przy ulicy Częstochowskiej uderzył piorun . Na poddaszu doszło do pożaru. W budynku przebywało pięć osób. Zdołały opuścić go samodzielnie przed przybyciem służb ratowniczych: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz policji.

Pożar na poddaszu

- Strażacy natychmiast przystąpili do działań gaśniczych. Dokonano częściowej rozbiórki dachu, by dostać się do wszystkich źródeł ognia i skutecznie je zlikwidować - przekazał rzecznik prasowy kaliskiej straży pożarnej mł. asp. Jakub Pietrzak.